Inzaghi Inter no alibi stanchezza Dumfries Zielinski e Thuram con al Roma…

Inzaghi dopo Inter-Milan 0-3, in conferenza stampa commenta con grande rammarico la sfida persa in casa contro i rossoneri. Ma il tecnico non cerca alibi come la stanchezza e parla dei prossimi impegni, cercando di analizzare questa sfida con lucidità.Inter-MILAN 0-3 – CONFERENZA STAMPA InzaghiCome va gestito questo finale di stagione?Va gestito con fiducia e analisi. Ci dispiace in casa aver giocato così, ma questo è il calcio. Nel primo tempo non dovevamo finire sotto di 0-1, dovevamo essere più bravi. Il primo gl non dovevamo prenderlo, penso che era la prima volta che il Milan entrasse in area. Nel secondo tempo siamo stati disordinati.Non dovresti pretendere di più da chi ha giocato meno?Adesso stare a guardare chi poteva o chi non poteva, non ci sono alibi. Chiaramente vorrei avere tutti i giocatori per scegliere di più: vorrei avere Dumfries, Zielinski e Thuram, ma non ci sono. Leggi su Inter-news.it dopo-Milan 0-3, in conferenza stampa commenta con grande rammarico la sfida persa in casa contro i rossoneri. Ma il tecnico non cercacome lae parla dei prossimi impegni, cercando di analizzare questa sfida con lucidità.-MILAN 0-3 – CONFERENZA STAMPACome va gestito questo finale di stagione?Va gestito con fiducia e analisi. Ci dispiace in casa aver giocato così, ma questo è il calcio. Nel primo tempo non dovevamo finire sotto di 0-1, dovevamo essere più bravi. Il primo gl non dovevamo prenderlo, penso che era la prima volta che il Milan entrasse in area. Nel secondo tempo siamo stati disordinati.Non dovresti pretendere di più da chi ha giocato meno?Adesso stare a guardare chi poteva o chi non poteva, non ci sono. Chiaramente vorrei avere tutti i giocatori per scegliere di più: vorrei avere, ma non ci sono.

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ne parlano su altre fonti: SKY - Inter, Inzaghi: Rimessa battuta 12 metri avanti, ma non deve essere un alibi; Inzaghi verso Inter-Bayern: “Troppa euforia all’andata? Esultato normalmente”; Inzaghi: Per noi nessun alibi: qui per continuare il nostro percorso; Inter, Inzaghi non vuole alibi: E' mancato tutto, sconfitta che fa male; Inter, per Marotta Inzaghi non ha alibi nonostante l’emergenza. Poi la rivelazione sul Meazza.

Segnala corrieredellosport.it: Inzaghi: "Inter stanca, ma niente alibi. Contraccolpo? Dobbiamo essere forti" - "Non siamo stati bravi bello sfruttare le nostre occasioni - ha proseguito il tecnico ai microfoni di Mediaset - loro invece alla prima volta hanno fatto un bellissimo gol, noi dovevamo essere più att ...

spaziointer.it scrive: Inter, zero alibi: il messaggio di Inzaghi dopo il derby - Simone Inzaghi mastica amaro dopo il ko contro il Milan: il tecnico lancia un messaggio alla squadra in vista dei prossimi impegni.

Segnala msn.com: Inzaghi in conferenza: "Primo tempo da squadra seria, ma l'1-0 è inaccettabile. Dumfries, Zielinski e Thuram? Non ci sono certezze" - L'Inter dice addio al Triplete nel modo peggiore possibile, perdendo 3-0 contro un Milan che risulta indigesto per il quinto derby stagionale. Un epilogo amaro che Simone Inzaghi commenta anche nella ...