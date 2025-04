Internews24.com - Inzaghi a Mediaset: «Merito al Milan che ci ha sempre messo in difficoltà quest’anno, dispiace per i tifosi. La stanchezza non deve essere un alibi, siamo l’Inter e…»

L’allenatore del, Simone, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta in semifinale di ritorno di Coppa Italia contro ilIntervenuto nel corso del postpartita di Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta dai rossoneri per 0 a 3, il tecnico dei nerazzurri Simoneha analizzato così la sconfitta. Queste le sue parole ai microfoni di Sport.COME HO PRESO LA SCONFITTA? – «Ciper i nostri, ma questo è il calcio. Bisogna fare i complimenti al, ha fatto un ottima gara, è stata paziente. C’è rammarico per il primo tempo avremo meritato qualcosa in più. La prima volta che sono entrati hanno fatto un bellissimo gol, dovevamo stare più attenti. Nel secondo tempo nonstati fortunatissimi sul gol preso su angolo, ma abbiamo fatto molto meno rispetto al primo tempo».