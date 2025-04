Inzaghi A Bologna non meritavamo di perdere stasera abbiamo fatto un buon primo tempo

Inzaghi: «A Bologna non meritavamo di perdere, stasera abbiamo fatto un buon primo tempo»Inzaghi a Canale 5 dopo la sconfitta per 3-0 contro il Milan in semifinale di Coppa Italia. Il Milan in finale.«Nel primo tempo avremmo meritato di più. Loro alla prima uscita hanno fatto gol. Nel secondo abbiamo preso gol su calcio d’angolo, su cui eravamo tutti piazzati benissimo e siamo stati anche sfortunati. A Bologna non meritavamo di perdere, stasera abbiamo fatto un buon primo tempo. Il loro secondo gol ha cambiato l’inerzia della gara, probabilmente l’occasione di De Vrij se si fosse tramutata in gol del 2-1 avrebbe cambiato la partita. Nel secondo tempo però abbiamo fatto poco e bisogna dare i meriti al Milan».Tanti giocatori veramente sulle gambe, come pensi di recuperare tra Champions e campionato? Eravate un po’ stanchi. Ilnapolista.it - Inzaghi: «A Bologna non meritavamo di perdere, stasera abbiamo fatto un buon primo tempo» Leggi su Ilnapolista.it : «Anondiuna Canale 5 dopo la sconfitta per 3-0 contro il Milan in semifinale di Coppa Italia. Il Milan in finale.«Nelavremmo meritato di più. Loro alla prima uscita hannogol. Nel secondopreso gol su calcio d’angolo, su cui eravamo tutti piazzati benissimo e siamo stati anche sfortunati. Anondiun. Il loro secondo gol ha cambiato l’inerzia della gara, probabilmente l’occasione di De Vrij se si fosse tramutata in gol del 2-1 avrebbe cambiato la partita. Nel secondoperòpoco e bisogna dare i meriti al Milan».Tanti giocatori veramente sulle gambe, come pensi di recuperare tra Champions e campionato? Eravate un po’ stanchi.

