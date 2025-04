Laprimapagina.it - Intervista a Pino Cinquegrana sui luoghi abbandonati: Rocca Angitola

La Calabria è costellata di paesiche raccontano storie di emigrazione, calamità naturali e trasformazioni sociali. Abbiamoto lo storico, professore e antropologo, sui, in particolare su.Perché un luogo viene abbandonato?Terremoti, alluvioni, pestilenze, aria cagionevole. Un borgo, un villaggio, un paese può anche essere abbandonato lentamente per la sua collocazione dalle aree produttive e commerciali o comunque necessità dimigliori dove affermare una propria condizione di vita o ruolo sociale. Tutta una fenomenologia a cui si lega fortemente il grande flusso migratorio verso le Americhe prima e dopo i due conflitti mondiali.come Capistranello, Castelmonardo, Pimé oggi diventano memoria secondo il pensiero proustiano vista come riflesso dell’essere stati secondo la festa paesana, la fede popolare delle processioni e del cibo, di santi che non trovano più collocazione come san Pimene o la Madonna dell’Indirizzo ma ai quali è fortemente legato il mondo contadino nei cui giorni ricadevano le fiere che attiravano la gente dei paesi vicini.