Inter Under 23 scelto il DS insieme a Baccin In panchina uno in pole

Inter Under 23 prende sempre più quota, tant'è che la società milanese ha già scelto il DS che affiancherà Dario Baccin per costruire la squadra. Come allenatore il prescelto è un ex.IL DIRETTORE SPORTIVO – L'Inter Under 23, ossia la seconda squadra dell'Inter, è ormai in via di definizione. Come riferisce Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro ha già scelto il Direttore Sportivo (DS) che affiancherà Dario Baccin nel compito di costruire la squadra: sarà Gianluca Andrissi. Quest'ultimo è ritornato all'Inter, dopo aver passato alcune stagioni allo Spezia. insieme all'attuale vice DS dell'Inter e braccio destro di Piero Ausilio, appunto Dario Baccin, avrà il compito di costruire l'organico che dovrà costituire la prima seconda squadra nella storia dell'Inter. Per quanto riguarda l'allenatore, in pole c'è un nome e si tratta di un ex.

