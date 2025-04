Internews24.com - Inter Roma, ecco perché i nerazzurri hanno rinunciato alla possibilità di giocare il sabato sera: i dettagli

, i motivi dietro la scelta deidi nonil match: le ultimeDopo una giornataa di trattative tra le autorità e la Lega Serie A, la partita traè stata infine programmata per domenica alle 15. Questo è avvenuto anche se l’aveva chiesto di posticiparla a maggio, per evitare di ostacolare la preparazione per la semifinale di Champions contro il Barcellona. Ma come maifine ideciso di rinunciaredi? Di seguito, l’analisi del Corriere dello Sport. L’ANALISI DEL CORRIERE DELLO SPORT – «I vertici della Lega nonritenuto opportuno, a 5 giornate dal termine, affrontare il finale di stagione con l’asterisco nella classifica. C’è anche chi ha fatto notare che non sarebbe stato corretto far scontare la squalifica di Bastoni e Mkhitaryan con il Verona il 3 maggio prossimo invece che contro i giallorossi.