Inter Milan nerazzurri chiamati a invertire una tendenza nei derby il dato che preoccupa

Inter Milan, i nerazzurri sono chiamati a invertire una tendenza nei derby per risollevarsi: ecco il dato contro i rossoneriL’Inter si appresta a disputare la sua 51ª partita della stagione, con la intenzione di ribaltare la serie di risultati sfavorevoli nei derby (finora ha subito due sconfitte e registrato due pareggi) e di raggiungere la finale di Coppa Italia. Il senso del match numero 51 della stagione Interista lo dà Nicolò Barella. «Abbiamo lavorato tanto, ci siamo fatti il mazzo per giocarci tutto questo, quindi dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, tirando fuori anche quello che non abbiamo»L’Inter deve recuperare qualcosa di fondamentale che, evidentemente, ha perso nei derby contro il Milan di quest’anno, senza riuscire a capire il motivo. Tuttavia, non è necessario analizzare la situazione troppo a fondo, poiché la performance contro il Bologna, nonostante l’ennesimo gol incassato negli ultimi minuti di gioco (che rappresenta il 34% dei gol subiti in questa fase finale), non è stata del tutto negativa, specialmente considerando che di fronte aveva un avversario molto in forma. Internews24.com - Inter Milan, nerazzurri chiamati a invertire una tendenza nei derby: il dato che preoccupa Leggi su Internews24.com , isonounaneiper risollevarsi: ecco ilcontro i rossoneriL’si appresta a disputare la sua 51ª partita della stagione, con la intenzione di ribaltare la serie di risultati sfavorevoli nei(finora ha subito due sconfitte e registrato due pareggi) e di raggiungere la finale di Coppa Italia. Il senso del match numero 51 della stagioneista lo dà Nicolò Barella. «Abbiamo lavorato tanto, ci siamo fatti il mazzo per giocarci tutto questo, quindi dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, tirando fuori anche quello che non abbiamo»L’deve recuperare qualcosa di fondamentale che, evidentemente, ha perso neicontro ildi quest’anno, senza riuscire a capire il motivo. Tuttavia, non è necessario analizzare la situazione troppo a fondo, poiché la performance contro il Bologna, nonostante l’ennesimo gol incassato negli ultimi minuti di gioco (che rappresenta il 34% dei gol subiti in questa fase finale), non è stata del tutto negativa, specialmente considerando che di fronte aveva un avversario molto in forma.

