Inter Milan le pagelle dei rossoneri Jovic straordinario Reijnders fa la differenza Che partita di Pavlovic

partita più importante della stagione. Leggi su Calciomercato.com Maignan 7: un autentico prodigio su De Vrij, una parata clamorosa che vale come un goal segnato. Nellapiù importante della stagione.

Come scrive leggo.it: Inter-Milan (0-3), le pagelle rossonere: Luka Jovic ne fa due a Inzaghi poi il solito Reijnders ed è finale di Coppa Italia - L’eroe che non ti aspetti porta il Milan in finale. A sette anni dall’ultima volta, Luka Jovic sceglie la notte giusta per prendersi la scena e firmare il successo rossonero nel derby ...

Nota di msn.com: Inter-Milan, le pagelle dei rossoneri: Jovic straordinario, Reijnders fa la differenza. Che partita di Pavlovic - Maignan 7: un autentico prodigio su De Vrij, una parata clamorosa che vale come un goal segnato. Nella partita più importante della ...

Segnala calciomercato.com: Inter-Milan, le pagelle dei nerazzurri: Dimarco sbaglia ancora, Taremi è un problema enorme, male Lautaro - Martinez 6: è incolpevole su tutti e tre i gol rossoneri. Sempre impeccabile sulle uscite alte e si disimpegna bene anche con i piedi. Bisseck 6,5: è per di.