Inter Milan le formazioni ufficiali confermati Asllani e Taremi dal 1

Inter-Milan, comunicate le formazioni ufficiali del ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha deciso di puntare su Kristjan Asllani e Mehdi Taremi dal primo minuto.Inter-Milan, LE formazioni ufficialiInter (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 99 Taremi.A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 8 Arnautovic, 11 Correa, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 59 Zalewski.Allenatore: Simone Inzaghi.Milan (3-4-2-1): 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 20 Jimenez, 29 Fofana, 14 Reijnders, 19 Theo Hernandez; 11 Pulisic, 10 Leao; 9 Jovic.A disposizione: 57 Sportiello, 96 Torriani, 7 Gimenez, 8 Loftus-Cheek, 21 Chukwueze, 24 Florenzi, 28 Thiaw, 33 Bartesaghi, 38 Bondo, 42 Terracciano, 79 Joao Felix, 80 Musah, 90 Abraham, 99 Sottil. Inter-news.it - Inter-Milan, le formazioni ufficiali: confermati Asllani e Taremi dal 1? Leggi su Inter-news.it , comunicate ledel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha deciso di puntare su Kristjane Mehdidal primo minuto., LE(3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 21, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 99.A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 8 Arnautovic, 11 Correa, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 59 Zalewski.Allenatore: Simone Inzaghi.(3-4-2-1): 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 20 Jimenez, 29 Fofana, 14 Reijnders, 19 Theo Hernandez; 11 Pulisic, 10 Leao; 9 Jovic.A disposizione: 57 Sportiello, 96 Torriani, 7 Gimenez, 8 Loftus-Cheek, 21 Chukwueze, 24 Florenzi, 28 Thiaw, 33 Bartesaghi, 38 Bondo, 42 Terracciano, 79 Joao Felix, 80 Musah, 90 Abraham, 99 Sottil.

