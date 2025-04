Inter Milan Inzaghi deve sciogliere gli ultimi dubbi c’è un ballottaggio a centrocampo

Inter Milan, Inzaghi non ha ancora le idee chiare per il derby di stasera: c'è un ballottaggio a centrocampo. Ci siamo, per l'Inter è arrivato il giorno del derby valevole per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Oggi saranno determinate molte scelte riguardo alla formazione che affronterà il Milan in serata. Inzaghi ha ancora alcune incertezze (soprattutto a centrocampo), considerando anche gli impegni futuri della squadra nerazzurra. L'ANALISI DELLA GAZZETTA SUL ballottaggio A centrocampo – «In difesa è stato testato Acerbi, ma sarà probabilmente De Vrij a guidare la difesa, in mezzo a Bastoni e Pavard (più del Bisseck distratto di Bologna). E poi tanti dubbi da sciogliere nell'allenamento di stamattina ad Appiano, dopo il ritiro di ieri sera. dubbi in mezzo al campo, ad esempio.

