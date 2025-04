Inter Milan Inzaghi Ci spiace per i tifosi Siamo stanchi ma…

Milan, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, cercando di analizzare con lucidità una serata da dimenticare per i nerazzurri.“Dispiace tantissimo per i nostri tifosi – ha esordito l’allenatore dell’Inter – ma questo è il calcio. Dobbiamo fare i complimenti al Milan, che ha giocato una grande partita. C’è rammarico soprattutto per il primo tempo, dove avremmo meritato qualcosa in più. Non Siamo stati bravi a concretizzare le occasioni, e nel secondo tempo, tra episodi sfortunati e un pizzico di disattenzione, abbiamo concesso troppo.”Interrogato sulle possibili ripercussioni dopo le due sconfitte consecutive contro Bologna e Milan, Inzaghi ha ammesso le difficoltà: “A Bologna non meritavamo di perdere, ma oggi nel secondo tempo ci è mancata l’energia. Ilnerazzurro.it - Inter-Milan, Inzaghi: “Ci spiace per i tifosi. Siamo stanchi ma…” Leggi su Ilnerazzurro.it Dopo la pesante sconfitta per 3-0 nel derby di Coppa Italia contro il, Simoneha parlato ai microfoni di Sportmediaset, cercando di analizzare con lucidità una serata da dimenticare per i nerazzurri.“Ditantissimo per i nostri– ha esordito l’allenatore dell’– ma questo è il calcio. Dobbiamo fare i complimenti al, che ha giocato una grande partita. C’è rammarico soprattutto per il primo tempo, dove avremmo meritato qualcosa in più. Nonstati bravi a concretizzare le occasioni, e nel secondo tempo, tra episodi sfortunati e un pizzico di disattenzione, abbiamo concesso troppo.”rogato sulle possibili ripercussioni dopo le due sconfitte consecutive contro Bologna eha ammesso le difficoltà: “A Bologna non meritavamo di perdere, ma oggi nel secondo tempo ci è mancata l’energia.

Potrebbe interessarti anche:

Inter-Milan, Inzaghi non fa più sconti! La probabile formazione

Simone Inzaghi non ha più intenzione di fare alcun tipo di turnover in vista del prosieguo della stagione.

Simone Inzaghi non ha più intenzione di fare alcun tipo di turnover in vista del prosieguo della stagione. Inter Milan, 3 assenti certi per il derby di ritorno in Coppa Italia: l’annuncio di Inzaghi

di RedazioneInter Milan, 3 assenti certi per il derby di ritorno in Coppa Italia: l’annuncio di Inzaghi dopo la sconfitta di ieri contro il Bologna Nel corso dell’intervista concessa a Sky Sport al termine di Bologna Inter, Simone Inzaghi conferma l’assenza di 3 calciatori nerazzurri per la gara di mercoledì contro il Milan in Coppa Italia, a causa di alcuni infortuni.

di RedazioneInter Milan, 3 assenti certi per il derby di ritorno in Coppa Italia: l’annuncio di Inzaghi dopo la sconfitta di ieri contro il Bologna Nel corso dell’intervista concessa a Sky Sport al termine di Bologna Inter, Simone Inzaghi conferma l’assenza di 3 calciatori nerazzurri per la gara di mercoledì contro il Milan in Coppa Italia, a causa di alcuni infortuni. Milan-Inter, turnover ragionato di Inzaghi: possibili 6 cambi rispetto all’Udinese

Il Corriere dello Sport conferma le anticipazioni sulla possibile formazione dell’Inter per stasera.

Cosa riportano altre fonti

Se ne parla anche su altri siti: Inter, Inzaghi: Spiace per Fonseca, un piacere sfidare Conceiçao; VIDEO - Inzaghi sull'esonero di Thiago Motta: Mi spiace, tornerà presto; Inzaghi, stoccata a Conte: “Sapete come sono. Napoli? Ora sarà aiutato”; Inzaghi: Spiace per Fonseca, ottimo allenatore e persona che ha fatto un'ottima Champions; Ancelotti: Solo l'Inter avanti in Champions League, mi spiace per le altre italiane.

ansa.it scrive: Coppa Italia: Inter; Inzaghi, dovevamo essere più attenti - "Ci dispiace per i nostri tifosi, ma questo è il calcio. Bisogna fare i complimenti al Milan, ha fatto un'ottima gara: noi abbiamo rammarico per quanto fatto nel primo tempo, avremmo meritato di più e ...

Lo riporta corrieredellosport.it: Inzaghi: "Inter stanca, ma niente alibi. Contraccolpo? Dobbiamo essere forti" - "Non siamo stati bravi bello sfruttare le nostre occasioni - ha proseguito il tecnico ai microfoni di Mediaset - loro invece alla prima volta hanno fatto un bellissimo gol, noi dovevamo essere più att ...

Secondo calciomercato.com: Inzaghi: "Oggi anche io potevo fare di più. Siamo l'Inter, stanchezza e calendario non sono un alibi" - Simone Inzaghi, allenatore dell`Inter, ha analizzato così a Mediaset la sconfitta contro il Milan, che vede sfumare il Triplete: `Ci dispiace per i nostri tifosi,.