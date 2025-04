Inter Milan Inzaghi cambia idea e fa turnover Dentro 5 riserve – Sky

Inzaghi ha provato una formazione diversa rispetto a quella della vigilia di ieri. Per Inter-Milan si attendono cinque riserve in campo.TANTI CAMBI – Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Questa sera a San Siro, fari puntati sul quinto e ultimo derby stagione, che vale la finalissima di Roma. Oggi rifinitura in mattinata ad Appiano Gentile per Simone Inzaghi, che stravolge rispetto a quanto provato ieri nella vigilia della partita. Infatti, dai titolarissimi, scrive Sky Sport, si potrebbe passare ad una formazione ricca di seconde linee. Si contano addirittura cinque cambi: dal cambio già concordato tra Sommer e Josep Martinez tra i pali, all'ingresso dal primo minuto dei vari Yann Aurel Bisseck, Stefan de Vrij, Kristjan Asllani e Mehdi Taremi.

