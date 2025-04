Ilnerazzurro.it - Inter-Milan, formazioni ufficiali: c’è Taremi in attacco!

Leggi su Ilnerazzurro.it

Tutto pronto per il derby della Madonnina in versione Coppa Italia, una sfida che vale molto più di un passaggio del turno.si affrontano in una gara senza appello: i nerazzurri vogliono continuare a coltivare il sogno Triplete, mentre i rossoneri cercano un rilancio europeo in una stagione fin qui al di sotto delle aspettative.Le scelte di Inzaghi:dal 1’, riposa CalhanogluSimone Inzaghi cambia volto alla suarispetto alla formazione vista contro il Bologna. In difesa spazio a Bisseck e de Vrij, con Bastoni a completare il terzetto. A centrocampo, Asllani prende il posto di Calhanoglu, che parte dalla panchina, mentre sulle fasce ci sono Darmian e Dimarco. Davanti, accanto a Lautaro Martinez, debutta da titolare Mehdi, chiamato a lasciare il segno nella stracittadina.