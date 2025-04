Inter Milan Conceicao nel post partita Grande atteggiamento Jovic ha anche perso un po’ di Kili Sul mio futuro dico questo

Conceicao ha rilasciato un’Intervista a Mediaset a pochi minuti dal termine della sfida di Coppa Italia Inter-Milan: le sue parole A Canale 5, ha parlato della conquista della finale, Conceicao, tecnico del Milan. Di seguito le sue parole a pochi minuti dal termine del match di Coppa Italia vinto dai rossoneri contro l’Inter per 3-0. . Calcionews24.com - Inter Milan, Conceicao nel post partita : «Grande atteggiamento, Jovic ha anche perso un po’ di Kili! Sul mio futuro dico questo» Leggi su Calcionews24.com ha rilasciato un’vista a Mediaset a pochi minuti dal termine della sfida di Coppa Italia: le sue parole A Canale 5, ha parlato della conquista della finale,, tecnico del. Di seguito le sue parole a pochi minuti dal termine del match di Coppa Italia vinto dai rossoneri contro l’per 3-0. .

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Se ne parla anche su altri siti: Milan, Conceição: La qualità tecnica che abbiamo avuto deve essere sempre combinata a questa voglia; Conceiçao, sfogo dopo Milan-Atalanta: Voci sul nuovo allenatore? Mancanza di rispetto; Il risultato è giusto? Sentite la risposta di Sergio Conceicao!; Inter-Milan, Sacchi esalta Conceicao e fa a pezzi Inzaghi. E svela: Ho chiamato Conte dopo Fiorentina-Napoli; Derby Inter-Milan, Conceicao scherza: “Mi pagano per questo. Leao fenomeno”.

Secondo calcionews24.com: Inter Milan, Conceicao nel post partita : «Grande atteggiamento, Jovic ha anche perso un po’ di Kili! Sul mio futuro dico questo» - Conceicao ha rilasciato un’intervista a Mediaset a pochi minuti dal termine della sfida di Coppa Italia Inter-Milan: le sue parole A Canale 5, ha parlato della conquista della finale, Conceicao, tecni ...

Riporta eurosport.it: Sergio Conceicao dopo Inter-Milan 0-3: "Piedi per terra, non abbiamo ancora vinto niente. Jovic? Sta lavorando benissimo, ha anche perso peso" - COPPA ITALIA - Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la semifinale di Coppa Italia vinta 3-0 con l'Inter. Queste le sue parole: "Sono contento, a volte in ...

Scrive msn.com: Coppa Italia, Inter-Milan 0-3: Jovic-Reijnders regalano la finale a Conceiçao - Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia il Milan batte 3-0 l'Inter ed è la prima finalista della competizione ...