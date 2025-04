Inter Milan 0 3 pagelle su Taremi ci siamo rassegnati Vero Dimarco cercasi

Inter nel derby di Coppa Italia: tre gol subiti, pochi spunti offensivi e una squadra che, dopo il vantaggio rossonero, si è lentamente spenta. L’unico a salvarsi è Bisseck, autore di una prestazione di grande solidità. Male invece gli attaccanti, così come molti protagonisti abituali. Ecco le pagelle:Martinez 6Incolpevole sui tre gol subiti, si fa sempre trovare pronto nelle uscite e si disimpegna bene anche con i piedi.Bisseck 6,5Il migliore in campo per l’Inter. Non sbaglia praticamente nulla, tiene testa a Leao con grande autorità e Interviene anche su Theo e Reijnders. Crolla nel finale, ma viene abbandonato dalla linea difensiva.De Vrij 6Preciso in marcatura, sfiora il gol con un colpo di testa che costringe Maignan a un Intervento impegnativo. Non ha grandi colpe sui gol subiti. Ilnerazzurro.it - Inter-Milan 0-3 pagelle: su Taremi ci siamo rassegnati. Vero Dimarco cercasi Leggi su Ilnerazzurro.it Una brutta serata per l’nel derby di Coppa Italia: tre gol subiti, pochi spunti offensivi e una squadra che, dopo il vantaggio rossonero, si è lentamente spenta. L’unico a salvarsi è Bisseck, autore di una prestazione di grande solidità. Male invece gli attaccanti, così come molti protagonisti abituali. Ecco le:Martinez 6Incolpevole sui tre gol subiti, si fa sempre trovare pronto nelle uscite e si disimpegna bene anche con i piedi.Bisseck 6,5Il migliore in campo per l’. Non sbaglia praticamente nulla, tiene testa a Leao con grande autorità eviene anche su Theo e Reijnders. Crolla nel finale, ma viene abbandonato dalla linea difensiva.De Vrij 6Preciso in marcatura, sfiora il gol con un colpo di testa che costringe Maignan a unvento impegnativo. Non ha grandi colpe sui gol subiti.

