Inter Milan 0 3 Jovic e Reijnders regalano la finale di Coppa Italia al Diavolo

Milan in finale. Sette anni dopo l'ultima volta, Luka Jovic sceglie la serata perfetta per trasformarsi in eroe e regala al Diavolo il successo nel derby che vale l'ultimo atto della Coppa Italia. Conceicao lo schiera a sorpresa, il serbo graffia insieme a Reijnders il 3-0 di San Siro.

