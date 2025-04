Inter Milan 0 3 il tabellino della partita delle semifinali di Coppa Italia

Inter-Milan è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-3 (andata 1-1): questo il tabellino della partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2024-2025.UNA DISFATTA – Cinque derby giocati, zero vinti. Il tabellino delle stracittadine di questa stagione per l’Inter si chiude nella maniera più orripilante possibile, con un’umiliazione che pesa tantissimo. E che apre scenari nerissimi sulla tenuta fisica (soprattutto) e mentale per il finale di stagione. Dopo aver mancato due occasioni enormi, con Federico Dimarco (traversa) e Lautaro Martinez (gol divorato), il Milan fa sua la partita. E lo fa con uno riapparso dal dimenticatoio, Luka Jovic, che realizza una doppietta. Mentre le scelte “rivoluzionarie” di Simone Inzaghi, in primis Mehdi Taremi, sono ancora una volta impresentabili. Inter-news.it - Inter-Milan 0-3, il tabellino della partita delle semifinali di Coppa Italia Leggi su Inter-news.it è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-3 (andata 1-1): questo ilvalida per il ritornodi2024-2025.UNA DISFATTA – Cinque derby giocati, zero vinti. Ilstracittadine di questa stagione per l’si chiude nella maniera più orripilante possibile, con un’umiliazione che pesa tantissimo. E che apre scenari nerissimi sulla tenuta fisica (soprattutto) e mentale per il finale di stagione. Dopo aver mancato due occasioni enormi, con Federico Dimarco (traversa) e Lautaro Martinez (gol divorato), ilfa sua la. E lo fa con uno riapparso dal dimenticatoio, Luka Jovic, che realizza una doppietta. Mentre le scelte “rivoluzionarie” di Simone Inzaghi, in primis Mehdi Taremi, sono ancora una volta impresentabili.

