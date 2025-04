Intel annuncia maxi licenziamenti il 20 dei dipendenti a rischio

Intel. L’azienda americana starebbe per annunciare una nuova ondata di licenziamenti. Secondo fonti dirette e giornali di settore, oltre il 20% della forza lavoro rischia il posto. Si parla di decine di migliaia di dipendenti, in quella che si preannuncia come la più grande ristrutturazione degli ultimi anni.L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve, insieme ai risultati finanziari del primo trimestre 2025. A guidare questa svolta è il nuovo CEO Lip-Bu Tan, entrato in carica a marzo, che punta a ridurre la burocrazia interna, tagliare i costi e riportare al centro la cultura ingegneristica.Ristrutturazione in corso: migliaia di posti a rischioIl piano arriva dopo anni complicati per Intel: ricavi calano e il titolo in borsa ha perso oltre il 60% in cinque anni. Quifinanza.it - Intel annuncia maxi licenziamenti, il 20% dei dipendenti a rischio Leggi su Quifinanza.it C’è aria di tagli in casa. L’azienda americana starebbe perre una nuova ondata di. Secondo fonti dirette e giornali di settore, oltre il 20% della forza lavoro rischia il posto. Si parla di decine di migliaia di, in quella che si precome la più grande ristrutturazione degli ultimi anni.L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve, insieme ai risultati finanziari del primo trimestre 2025. A guidare questa svolta è il nuovo CEO Lip-Bu Tan, entrato in carica a marzo, che punta a ridurre la burocrazia interna, tagliare i costi e riportare al centro la cultura ingegneristica.Ristrutturazione in corso: migliaia di posti aIl piano arriva dopo anni complicati per: ricavi calano e il titolo in borsa ha perso oltre il 60% in cinque anni.

