Inps pensioni anticipate in calo 23

pensioni anticipate ancora in calo dopo la stretta introdotta negli ultimi anni sulla possibilità di uscire dal lavoro con età anticipata rispetto alla vecchiaia (67 anni). Secondo il monitoraggio Inps, le pensioni anticipate tra gennaio e marzo sono state 54.094,ovvero -23,09% rispetto a quelle liquidate nello stesso periodo del 2024. Nel privato -19,43%, nel pubblico -33,85%. Cresce il divario tra gli assegni agli uomini (in media 1.486 euro) e quelli delle donne (1.011 euro), quasi il 32% in meno (era il 29,1% nel 2024). Leggi su Servizitelevideo.rai.it 12.05 Leancora indopo la stretta introdotta negli ultimi anni sulla possibilità di uscire dal lavoro con età anticipata rispetto alla vecchiaia (67 anni). Secondo il monitoraggio, letra gennaio e marzo sono state 54.094,ovvero -23,09% rispetto a quelle liquidate nello stesso periodo del 2024. Nel privato -19,43%, nel pubblico -33,85%. Cresce il divario tra gli assegni agli uomini (in media 1.486 euro) e quelli delle donne (1.011 euro), quasi il 32% in meno (era il 29,1% nel 2024).

