Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strangolagalli Ceprano

Strangolagalli Mauro Celli, del vicesindaco Giorgia Lisi, della consigliera delegata ai lavori pubblici e alla Viabilità Virginia Kofler, dei consiglieri Matteo Luciani, Davide Valeri e Loris Ignagni, il Presidente della Provincia Luca Di Stefano ha. Frosinonetoday.it - Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strangolagalli-Ceprano Leggi su Frosinonetoday.it Questa mattina alla presenza del sindaco diMauro Celli, del vicesindaco Giorgia Lisi, della consigliera delegata aipubblici e alla Viabilità Virginia Kofler, dei consiglieri Matteo Luciani, Davide Valeri e Loris Ignagni, il Presidente della Provincia Luca Di Stefano ha.

