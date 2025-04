Ilnapolista.it - Iniesta: «Guardiola sapeva della mia depressione, senza il suo aiuto non ne sarei uscito»

Andrés“vive come giocava”, scrive El Paìs. In una lunga intervista “parla con la stessa lentezza e dolcezza con cui trattava la palla” anche: “Mi sono sempre sentito a mio agio a parlarne. Non ho mai avuto timore di parlare di cose che non sono state rosee nella mia vita. Sono parte di me”, confessa.“Il calcio è stata la mia vita, la mia passione, il modo in cui mi sono espresso meglio e il luogo in cui sono stato più felice. Quella era la parte che mi consolava dal dolore interiore che provavo, che non lasciavo uscire né cercavo di nascondere in qualche modo. Ecco come questi due mondi coesistevano. E il calcio ha vinto”.Ma “non siamo tutti uguali. Non tutti noi utilizziamo gli stessi meccanismi per uscire da situazioni diverse. Non è facile trovare la persona che ti fa sentire bene e che ti aiuta.