Infortunio Thuram l’Inter procede con cautela Può rientrare con la Roma I dettagli

Infortunio Thuram, l’Inter procede con cautela! Può rientrare con la Roma? I dettagli sulle condizioni di TikusCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla questione infortunati in casa Inter, tra cui anche Marcus Thuram, che potrebbe recuperare per la Roma.INZAGHI INTER E L’INFERMIERA – «Buone notizie dall’infermeria per Inzaghi. Non in vista della gara di stasera, ma per il match con la Roma sì. Dumfries e Zielinski ieri si sono allenati a buon ritmo con la Primavera e con ogni probabilità domani torneranno a lavorare con i compagni, almeno con quelli che oggi non giocheranno il derby. La convocazione con la Roma si avvicina sempre di più. Thuram, invece, ieri non si è visto in campo. Un po’ più di cautela sul suo conto, ma anche lui dovrebbe farcela a essere disponibile per il match di domenica contro la squadra di Ranieri. Internews24.com - Infortunio Thuram, l’Inter procede con cautela! Può rientrare con la Roma? I dettagli Leggi su Internews24.com con! Puòcon la? Isulle condizioni di TikusCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla questione infortunati in casa Inter, tra cui anche Marcus, che potrebbe recuperare per la.INZAGHI INTER E L’INFERMIERA – «Buone notizie dall’infermeria per Inzaghi. Non in vista della gara di stasera, ma per il match con lasì. Dumfries e Zielinski ieri si sono allenati a buon ritmo con la Primavera e con ogni probabilità domani torneranno a lavorare con i compagni, almeno con quelli che oggi non giocheranno il derby. La convocazione con lasi avvicina sempre di più., invece, ieri non si è visto in campo. Un po’ più disul suo conto, ma anche lui dovrebbe farcela a essere disponibile per il match di domenica contro la squadra di Ranieri.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: Infortunio Thuram, come procede il percorso verso il rientro; Inzaghi SVELA: Ecco quando tornano in gruppo Thuram e Lautaro; Inter, Inzaghi ottimista sul rientro di Thuram ma Lautaro Martinez e Dumfries preoccupano: “Servirà più tempo”; Infortunio di Cambiaso, quando tornerà in campo con la Juventus: è in dubbio per l’Inter; Infortunio Thuram, Inzaghi in ansia per il francese: le sue condizioni.

Altre fonti ne stanno dando notizia: Allarme Inter, infortunio grave per Thuram? L’annuncio gela i tifosi; Inter, allarme infortuni: niente derby per Thuram, Dumfries e Zielinski; L'Inter perde Marcus Thuram per infortunio; Thuram si ferma per un infortunio all’adduttore, tegola Inter: quante gare salta e quando rientra; Infortunio Thuram, l'Inter trema: esito esami e tempi di recupero.