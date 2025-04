Incidente sul lavoro morto 63enne mentre scaricava materiale ferroso

Incidente sul lavoro in contrada Ruvolita - Passo Zingaro, nel territorio compreso tra Adrano e Bronte, intorno alle ore 13.30. A perdere la vita un operaio di 63enne, originario di Belpasso, che stava scaricando del materiale ferroso da un camion all'interno di un cantiere per lavori. Cataniatoday.it - Incidente sul lavoro, morto 63enne mentre scaricava materiale ferroso Leggi su Cataniatoday.it Tragicosulin contrada Ruvolita - Passo Zingaro, nel territorio compreso tra Adrano e Bronte, intorno alle ore 13.30. A perdere la vita un operaio di, originario di Belpasso, che stava scaricando delda un camion all'interno di un cantiere per lavori.

