Incidente mortale sul lavoro tragedia in cantiere

Un drammatico incidente ha spezzato la vita di un lavoratore esperto in un cantiere impegnato nella riqualificazione di una strada statale. L'uomo, un operaio specializzato di 65 anni, è rimasto vittima di un fatale impatto durante le operazioni di scarico di un fascio di acciaio. Le dinamiche precise sono ancora in fase di ricostruzione, ma quanto accaduto ha sollevato profonda commozione e indignazione nel mondo del lavoro e tra i sindacati. Il tragico episodio si è verificato all'interno di un cantiere stradale dove una ditta stava conducendo lavori di ammodernamento su un tratto viario importante. Secondo le prime ricostruzioni, il lavoratore si trovava impegnato nello scarico del materiale da un camion insieme ad altri colleghi, quando è stato colpito violentemente alla testa da un elemento in acciaio.

