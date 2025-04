Incidente in tangenziale tamponamento fra tre auto lunghe code

Incidente nel tardo pomeriggio fra gli svincoli di Giostra e Boccetta in direzione Catania all'interno della galleria Scoppo. A scontrarsi per cause in corso di accertamento tre auto, una fiat 500, una ford Kuga e una toyota yaris guidati da ragazzi giovanissimi rimasti fortunatamente illesi. Messinatoday.it - Incidente in tangenziale, tamponamento fra tre auto: lunghe code Leggi su Messinatoday.it nel tardo pomeriggio fra gli svincoli di Giostra e Boccetta in direzione Catania all'interno della galleria Scoppo. A scontrarsi per cause in corso di accertamento tre, una fiat 500, una ford Kuga e una toyota yaris guidati da ragazzi giovanissimi rimasti fortunatamente illesi.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: Incidente in tangenziale, tamponamento fra tre auto: lunghe code; Tamponamento multiplo nel sottopasso, altra auto ribaltata sulla tangenziale Est; Incidente in tangenziale a Rivoli: tamponamento a catena fra tre auto, traffico nel caos; Tangenziale Nord, tamponamento tra tre auto: due feriti; Tamponamento a catena in tangenziale: tre auto coinvolte bloccano la circolazione.

Le notizie più recenti da fonti esterne: Incidente in tangenziale a Rivoli: tamponamento a catena fra tre auto, traffico nel caos; Tamponamento tra due auto sull’Asse Mediano: ferita una persona a Qualiano; Tamponamento tra tre auto sull'A14: traffico in tilt, 4 km di coda in direzione nord; Tamponamento tra due auto e un camion in tangenziale nord: lunga coda (anche sulla via Emilia); Tamponamento a catena sulla Torino-Savona, sei feriti non gravi.