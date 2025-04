In Sicilia ingressi gratuiti nei musei e aree archeologiche il 25 aprile 2 giugno e 4 novembre

Sicilia apre le porte dei suoi tesori culturali in occasione di tre importanti date festive del 2025. L'assessorato regionale dei Beni culturali e dell'identità Siciliana, in linea con le direttive del ministero della Cultura, ha stabilito l'ingresso gratuito in musei, gallerie e parchi archeologici il 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre.

