Imprese artigiane in lieve crescita ma questa primavera crollano le assunzioni

Luci e ombre nelle ultime indagini sullo stato di salute degli artigiani in Emilia. A una crescita del tasso di aziende del settore fa da contrappeso un calo delle assunzioni previste nei mesi da marzo a maggio, rispetto allo stesso periodo del 2024.

A fine 2024 il mismatch - il disequilibrio tra domanda e offerta nel mercato del lavoro - si conferma una piaga alla quale dover porre rimedio.

A fine 2024 il mismatch - il disequilibrio tra domanda e offerta nel mercato del lavoro - si conferma una piaga alla quale dover porre rimedio. Imprese artigiane, aumentato al 35% il contributo a fondo perduto: il bando della Regione

La Giunta regionale ha approvato l’aumento del contributo a fondo perduto previsto dal bando "Più artigianato", innalzando la percentuale dal 20% al 35% sulla spesa sostenuta dalle imprese artigiane siciliane, finanziata da una banca o da un intermediario finanziario, per la realizzazione.

