Imola le scuole si blindano via ai lavori

Imola ha approvato il progetto esecutivo presentato da Area blu per il rifacimento pressoché completo degli impianti antintrusione presso tre istituti scolastici: la scuola primaria Ponticelli in via Punta 87 e, in via Vivaldi 76, la. Bolognatoday.it - Imola, le scuole si 'blindano': via ai lavori Leggi su Bolognatoday.it Nei giorni scorsi, con una delibera, la giunta comunale diha approvato il progetto esecutivo presentato da Area blu per il rifacimento pressoché completo degli impianti antintrusione presso tre istituti scolastici: la scuola primaria Ponticelli in via Punta 87 e, in via Vivaldi 76, la.

Potrebbe interessarti anche:

Imola, le scuole si 'blindano': via ai lavori

Nei giorni scorsi, con una delibera, la giunta comunale di Imola ha approvato il progetto esecutivo presentato da Area blu per il rifacimento pressoché completo degli impianti antintrusione presso tre istituti scolastici: la scuola primaria Ponticelli in via Punta 87 e, in via Vivaldi 76, la.

Nei giorni scorsi, con una delibera, la giunta comunale di Imola ha approvato il progetto esecutivo presentato da Area blu per il rifacimento pressoché completo degli impianti antintrusione presso tre istituti scolastici: la scuola primaria Ponticelli in via Punta 87 e, in via Vivaldi 76, la. "Alimentano l'islamizzazione". La nuova tendenza delle scuole di visitare le moschee

Dalle scuole elementari fino alle prime classi superiori, diversi istituti piemontesi e liguri hanno visitato le moschee e dialogato con gli imam, il tutto pubblicizzato sulle cronache locali

Dalle scuole elementari fino alle prime classi superiori, diversi istituti piemontesi e liguri hanno visitato le moschee e dialogato con gli imam, il tutto pubblicizzato sulle cronache locali Intelligenza Artificiale: in Cina si studia già alle elementari. Progetto pilota in 184 scuole

L’Intelligenza Artificiale (IA) entra in classe a Pechino. E lo fa già sui banchi delle scuole elementari.

Approfondimenti da altre fonti

Altre fonti ne stanno dando notizia: Imola, le scuole si 'blindano': via ai lavori; Castel Maggiore, inaugurate le nuove scuole medie: ecco come sono | FOTO; Imola le scuole si blindano via ai lavori.

Secondo bolognatoday.it: Imola, le scuole si 'blindano': via ai lavori - Nei giorni scorsi, con una delibera, la giunta comunale di Imola ha approvato il progetto esecutivo presentato da Area blu per il rifacimento pressoché completo degli impianti antintrusione presso tre ...