Lapresse.it - Ilaria Sula, il cellulare della ragazza ritrovato nella casa di Mark Samson

Gli investigatorisezione omicidisquadra mobile hanno sequestrato ildiindi, nel quartiere africano a Roma.Il dispositivo mobile, su cui la procuraRepubblica di Roma ha disposto gli accertamenti informatico forensi, è stato rinvenuto dopo le indicazioni fornite dache ha indicato il luogo dove era custodito. La ricostruzione del femminicidioIl killer avrebbe ucciso l’ex fidanzatacon il coltello, colpendola alla vena giugulare. Il delitto sarebbe avvenuto il 26 marzo scorso mentre il cadaverevittima è stato trovato la notte del 2 aprile in una scarpata del monte Guadagnolo in provincia di Roma, nel comune di Capranica Prenestina. Gli investigatori, nell’appartamento di via Homs 8, luogo del femminicidio, hanno trovato schizzi di sangue in ogni stanza, nonostante la ripulitura accuratascena del crimine.