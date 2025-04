Il volley femminile italiano continua a parlare folignate 7 scudetto per Daniele Santarelli

volley Milano nelle precedenti due sfide, la squadra di coach Santarelli conferma. Perugiatoday.it - Il volley femminile italiano continua a parlare folignate: 7° scudetto per Daniele Santarelli Leggi su Perugiatoday.it Ancora loro, per l’ottava volta, la settima consecutiva: la Prosecco Doc Imoco Conegliano è Campione d’Italia! Al termine di una Gara 3 sempre in pugno e dopo i successi ottenuti sulla Numia VeroMilano nelle precedenti due sfide, la squadra di coachconferma.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Il volley femminile italiano continua a parlare folignate: 7° scudetto per Daniele Santarelli; Il volley femminile italiano continua a parlare folignate: 7° scudetto per Daniele Santarelli; Volley femminile: Conegliano conquista il settimo scudetto consecutivo battendo Milano 3-0; Pallavolo italiana: squadra azzurra premiata come 'Atleta dell’anno 2024'; Risultato Italia - Turchia alle Olimpiadi di Parigi 2024 | Pallavolo femminile.

Su questo argomento da altre fonti: Volley femminile, quando gioca l’Italia? Le prime partite di Nations League e il cammino fino ai Mondiali; Volley femminile: Conegliano è ancora campione d'Italia: Milano ko 3-0; Volley, A1 femminile: Conegliano batte Milano anche in gara 3 ed è Campione d’Italia per l’ottava volta; Pallavolo A1 femminile – Megabox, il sogno continua: Ivano Angeli tra passato, presente e futuro; Volley, Conegliano batte Milano e vince il suo ottavo scudetto: la continuità di un modello vincente.