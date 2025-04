Il vescovo Piazza e gli incontri con papa Francesco Mi diceva sempre di avere coraggio e creatività

Viterbotoday.it - Il vescovo Piazza e gli incontri con papa Francesco: "Mi diceva sempre di avere coraggio e creatività" Leggi su Viterbotoday.it Una cattedrale gremita in ogni ordine di posto. Un silenzio carico di emozione e una comunità unita nel dolore e nella preghiera. È questa l’immagine che resterà impressa nei cuori dei tantissimi fedeli che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 aprile, si sono ritrovati nel duomo di Viterbo per.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Il vescovo Piazza e gli incontri con papa Francesco: Mi diceva sempre di avere coraggio e creatività; Papa Francesco, le ultime notizie in diretta | Alla Basilica di San Pietro migliaia di fedeli in coda già dal mattino per omaggiare la salma: file in tutti e tre gli accessi alla piazza; Papa Francesco, gli incontri importanti delle ultime ore; Il vescovo Marco Tasca: “Genova porta nel cuore il ricordo di Papa Francesco”; PAPA FRANCESCO: il messaggio di mons. Riccardo Battocchio, vescovo eletto di Vittorio Veneto.

msn.com scrive: Com’è morto Papa Francesco: dal ricovero agli incontri pubblici alla messa di Pasqua in piazza San Pietro - Quella che sconvolge il mondo, data questa mattina, della morte di Papa Francesco, arriva comunque come una notizia improvvisa. E nonostante le condizioni del Pontefice fossero state molto critiche, m ...

Lo riporta veronasera.it: Vescovo Pompili su Papa Francesco: «Visita a Verona simbolo del suo pontificato» - L'intera città di Verona è in lutto. Il sindaco Tommasi: «Papa Francesco ci lascia una grande eredità di umanità, semplicità e profonda empatia» ...

Lo riporta msn.com: Cantoni unico porporato tra i vescovi lombardi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...