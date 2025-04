Inter-news.it - Il Torino regola l’Udinese e si presenta bene in vista del Napoli

Ilvince 2-0 contronella partita valevole per la trentatreesima giornata di campionato. I granata nel prossimo turno giocheranno al Maradona contro il. Primo gol in Serie A per il 2004 Dembele.VITTORIA AUTOREVOLE – Tra le quattro partite che si recuperano dopo Pasquetta della trentatreesima giornata di campionato c’è anche-Udinese. Due squadre che non hanno nulla da dire al campionato,la tranquilla posizione in classifica. I granata giocheranno domenica sera poi ain uno scontro che sarà molto importante in ottica scudetto, visto che gli azzurri di Conte sono appaiati in classifica con l’Inter a 71 punti. Per la squadra di Paolo Vanoli solamente tre giorni di riposo, contro la settimana abbondante della squadra partenopea. All’Olimpico Grande, passa in vantaggio a metà primo tempodi Runjaic con Atta, ma l’arbitro annulla per fuorigioco dopo revisione del VAR.