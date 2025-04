Il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella tutela dei diritti e della sicurezza

Lavoro, denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro". L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui spetta il monitoraggio periodico sugli obiettivi e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, e sotto il controllo della Corte dei Conti. In base alle direttive emanate dal Ministero, l'Ispettorato esercita e coordina sul territorio Nazionale la funzione di vigilanza in materia di Lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di Lavoro. Quotidiano.net - Il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella tutela dei diritti e della sicurezza Leggi su Quotidiano.net A seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 149/2015, dal 14 settembre 2015, è stata istituita l'Agenzia Unica per le Ispezioni del, denominata "Ispettoratodel". L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero dele delle Politiche Sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro dele delle Politiche Sociali, a cui spetta il monitoraggio periodico sugli obiettivi e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, e sotto il controlloCorte dei Conti. In base alle direttive emanate dal Ministero, l'Ispettorato esercita e coordina sul territoriola funzione di vigilanza in materia di, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia disalute enei luoghi di

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne: Il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella tutela dei diritti e della sicurezza; Il ruolo dell’ispettorato del lavoro nelle dimissioni per fatti concludenti; Sicurezza sul lavoro, il rapporto annuale 2024 dell’Ispettorato Nazionale; Dimissioni per fatti concludenti: criticità applicative e ruolo dell’Ispettorato del lavoro; Patente a crediti: le FAQ dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Sicurezza sul lavoro, il rapporto annuale 2024 dell’ispettorato dell’Ispettorato Nazionale; Sicurezza sul lavoro, il rapporto annuale 2024 dell’Ispettorato Nazionale; Concorsi Ispettorato del Lavoro (INL) 2025 per 1870 assunzioni previste nel PIAO: ecco i Bandi in arrivo; Dimissioni per fatti concludenti, ecco i chiarimenti del Ministero del lavoro; Concorso Inl - Ispettorato nazionale del lavoro 2024: 750 posti, domanda e requisiti.