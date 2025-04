Quotidiano.net - Il ritorno del Btp Italia, nuova emissione dal 27 maggio: cosa cambia

Roma, 23 aprile 2025 – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha annunciato unadel Btp, il titolo di Stato indicizzato all’inflazionena, pensato principalmente per i piccoli risparmiatori. Il collocamento si svolgerà da martedì 27 a venerdì 302025 e il titolo avrà una durata di 7 anni, con scadenza il 4 giugno 2032. Tra gli incentivi più attesi figura un premio fedeltà pari all’1% per chi sottoscriverà il titolo durante il collocamento e lo manterrà fino alla scadenza. Un’opportunità interessante per chi desidera proteggere il capitale dall’erosione causata dall’aumento dei prezzi.Sottoscrizione e agevolazioni fiscaliCome già avvenuto per le precedenti edizioni, anche questasarà suddivisa in due fasi: la prima, dal 27 al 29(salvo chiusura anticipata), sarà dedicata esclusivamente ai piccoli risparmiatori e affini (mercato retail); la seconda, prevista per il 30, sarà riservata agli investitori istituzionali.