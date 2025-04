Il ricordo del coinquilino del Papa don Tino Scotti i regali di compleanno a suore e guardie i rimproveri ai preti e le battute

Leggi su Open.online

Monsignorha alle spalle 70 anni di vita, 31 in Vaticano come capoufficio della Prima Sezione della Segreteria di Stato, e 8 accanto a Bergoglio. Definito in modo semplicistico il «» diFrancesco, ora si lascia andare nel racconto di qualche curiosità sulla vita quotidiana del pontefice defunto. «Nacque tutto perché lui decise di restare a vivere a Santa Marta, dove io ero cappellano dellee alle 7 celebravo messa nella cappella. Abbiamo iniziato a celebrare insieme. Poi un po’ alla volta ho cominciato ad andare da lui ogni sera dalle 16 alle 20», inizia a spiegare Dona colloquio con Fabio Paravisi del Corriere di Bergamo. Lo ricorda come un uomo attento e vicino alle persone comuni: «Arrivava il matcon una bottiglia o una marmellata per una guardia o una suora che compivano gli anni.