Il raduno VespArezzo si svolgerà eccezionalmente lunedì 2 giugno

Arezzo, 23 aprile 2025 – Ilsaràposticipato a. Nella tradizionale data del Primo Maggio è stato fissato il Vespa World Days 2025 nella spagnola Gijon e, di conseguenza, il Vespa Club Arezzo ha deciso di evitare sovrapposizioni tra i due appuntamenti e di slittare al mese successivo con l’organizzazione dell’evento cittadino.La ventiquattresima edizione del, dunque, è in programma in occasione della Festa della Repubblica quanto centinaia di vespisti dall’Italia e dall’estero torneranno a riunirsi ad Arezzo per una giornata all’insegna dell’aggregazione, del divertimento e della scoperta del territorio.La colorata carovana di Vespa di ogni epoca e di ogni modello partirà dal Prato e, dopo aver percorso le vie cittadine, sarà nuovamente diretta verso il Casentino per fare tappa al Castello di Romena dove sarà prevista una visita al maniero dei Conti Guidi e un pranzo con lo street food di Billis.