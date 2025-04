Ilnapolista.it - Il Psg ha già vinto la Ligue1 eppure l’1-1 col Nantes preoccupa Le Parisien che scrive di «netto declino»

Leggi su Ilnapolista.it

Lesuona il campanello di allarme per il Psg. Ieri sera è arrivato il sesto pareggio della stagione, contro ilper 1-1. Questo pareggio arriva dopo la sconfitta (indolore) in Champions contro l’Aston Villa per 3-2. Nel mezzo una vittoria poco convincete contro Le Havre per 2-1. “Un calo, o addirittura un, è stato tutto ciò che i leader del campionato hanno potuto offrire al termine del weekend di Pasqua alle circa mille persone giunte allo stadio del“.C’è chi guarda comunque il bicchiere mezzo pieno. Come Luis Enrique che conferma di aver battuto un vecchio record del Milan. Tra il 91 e il 93 il Milan guidato di Sacchi e Capello non perse in trasferta per 38 partite di file. Ieri il Psg è arrivato a 39 partite di fila in trasferta senza perdere. «Abbiamo battuto il record di imbattibilità in trasferta del Milan di Capello e Sacchi.