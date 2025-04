Il pianto delle trans ‘ha fatto tanto per noi’

trans ''sono sconcertate e ora hanno paura di essere abbandonate'' Imolaoggi.it - Il pianto delle trans: ‘ha fatto tanto per noi’ Leggi su Imolaoggi.it Don Andrea dice che le sue amiche e parrocchiane''sono sconcertate e ora hanno paura di essere abbandonate''

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti: Il pianto delle trans: 'ha fatto tanto per noi'; Il pianto delle trans, 'Francesco ha fatto tanto per noi'; Savona, il racconto della madre di un transgender: “Subito ho pianto, ora sono felice a fianco a lui”; Imane Khelif batte l’ungherese Hamori e va in semifinale. Poi scoppia a piangere: “Una vittoria per…; Fumettibrutti insultata alla fermata del bus a Bologna: «Uno sconosciuto mi ha detto che gli facevo schifo perché sono trans, nessuno ha detto nulla e ho pianto».