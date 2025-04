Il piano sicurezza per i funerali del Papa

Tgcom24.mediaset.it - Il piano sicurezza per i funerali del Papa Leggi su Tgcom24.mediaset.it Sabato, giorno delle esequie, l'area di piazza San Pietro sarà super blindata, ma non sono previste zone rosse. Verranno schierati tiratori scelti e artificieri. Bonifiche preventive anche nel sottosuolo

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Funerali Papa Francesco, il piano di sicurezza a Roma: no fly zone e bonifiche; Funerali di papa Francesco. Sicurezza in 3D della polizia. Così viene monitorata la città; Il piano sicurezza per i funerali del Papa; Il piano per la sicurezza delle esequie papali: in arrivo la nomina di Ciciliano; Il piano di sicurezza per i funerali di Papa Francesco: dai bazooka anti droni ai Parioli «chiusi».

Altre fonti ne stanno dando notizia: Funerali Papa Francesco: strade chiuse, bus deviati, come arrivare a San Pietro e gli orari. La mappa del piano sicurezza; Funerali Papa Francesco, il piano di sicurezza a Roma: no fly zone e bonifiche; Roma, dove saranno i maxischermi per seguire i funerali del papa; Roma si prepara per i funerali di Papa Francesco: un piano di sicurezza imponente; Per i funerali del Papa la Polizia punta sulla sicurezza in 3D.