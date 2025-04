Il Parlamento europeo rovina i piani di von der Leyen bocciato iter giuridico sul riarmo

Parlamento europeo si sono pronunciati contro la scelta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di ricorrere alla procedura d'urgenza prevista dall'articolo 122 del Trattato del funzionamento dell'Ue per introdurre lo strumento di prestito comune da 150 miliardi di euro per il ReArm Europe solo tramite il voto al Consiglio e senza passaggio al Parlamento europeo. La commissione Affari giuridici dell'Eurocamera (Juri) ha votato all'unanimità il parere legale per raccomandare che l'articolo 122 del Tfue non sia la base giuridica appropriata per questa proposta e comunicherà tale raccomandazione al presidente del Parlamento europeo affinché valuti ulteriori passi. La presidente Roberta Metsola deciderà poi se, eventualmente, scrivere una lettera alla presidente della Commissione, von der Leyen, per riportare il malcontento o, in casi estremi, avviare una procedura di ricorso davanti alla Corte di Giustizia dell'Ue contro questo ‘abuso' dell'esecutivo europeo. Iltempo.it - Il Parlamento europeo rovina i piani di von der Leyen: bocciato l'iter giuridico sul riarmo Leggi su Iltempo.it I servizi giuridici delsi sono pronunciati contro la scelta della presidente della Commissione europea, Ursula von der, di ricorrere alla procedura d'urgenza prevista dall'articolo 122 del Trattato del funzionamento dell'Ue per introdurre lo strumento di prestito comune da 150 miliardi di euro per il ReArm Europe solo tramite il voto al Consiglio e senza passaggio al. La commissione Affari giuridici dell'Eurocamera (Juri) ha votato all'unanimità il parere legale per raccomandare che l'articolo 122 del Tfue non sia la base giuridica appropriata per questa proposta e comunicherà tale raccomandazione al presidente delaffinché valuti ulteriori passi. La presidente Roberta Metsola deciderà poi se, eventualmente, scrivere una lettera alla presidente della Commissione, von der, per riportare il malcontento o, in casi estremi, avviare una procedura di ricorso davanti alla Corte di Giustizia dell'Ue contro questo ‘abuso' dell'esecutivo

