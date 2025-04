Lettera43.it - Il parlamento commemora il Papa, Schlein: «Non merita l’ipocrisia di chi deporta i migranti»

Mercoledì pomeriggio un’aula di Montecitorio gremita ha reso omaggio aFrancesco con un minuto di silenzio e gli interventi dei leader politici. Presente anche la premier Giorgia Meloni, vestita di nero, tra i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Meloni ha ricordato Francesco come il «degli ultimi», capace di rompere gli schemi «perché diceva: ‘non devi avere paura di andare controcorrente se devi fare una cosa buona’».Francesco, ha aggiunto, «diceva che la diplomazia è un esercizio di umiltà, perché richiede di sacrificare un po’ dell’amor proprio per comprendere le ragioni e il punto vista dell’altro. Un insegnamento che intendiamo coltivare». Riguardo alla complessa situazione internazionale, «non ha smesso di invocare la pace, la fine delle guerre che finiscono l’umanità, dalla martoriata Ucraina al Medio Oriente, passando per il Sael, lo ha fatto anche quando sapeva che alcuni avrebbero potuto non capire e che le sue parole potevano essere travisate e strumentalizzate», ha aggiunto la premier.