"Il Paradiso delle signore" salta anche oggi: rabbia sui social, contro la Rai anche lui

Era attesissimo come ogni pomeriggio, puntuale come un orologio svizzero alle 16.05 su Rai1. E invece niente. Per il secondo giorno consecutivo, Ilnon è andato in onda. E i fan, già in fermento da ieri, stavolta sono esplosi. Una vera e propria rivoltasi è abbattuta sulla Rai, tra hashtag infuocati, meme ironici e accuse netroppo velate: “Cos’è questa storia? Siamo in lutto nazionale, ma È sempre mezzogiorno è andato regolarmente in onda!”, scrive un’utente su X (ex Twitter), interpretando lo sconcerto collettivo.Il motivo ufficiale? Lo spazio straordinario riservato dalla rete allo Speciale Parlamento – Camera dei Deputati per la commemorazione di Papa Francesco. Una scelta editoriale legittima, certo, ma che ha creato un cortocircuito nella programmazione.