Il Papa ha donato 200mila euro ai detenuti prima di morire era tutto quello che aveva sul suo conto personale

Papa Francesco: donare tutto quello che aveva ai detenuti. A rivelarlo è il monsignor Benoni Ambarus, per tutti "Don Ben", ausiliare di Roma che. Leggo.it - «Il Papa ha donato 200mila euro ai detenuti prima di morire: era tutto quello che aveva sul suo conto personale» Leggi su Leggo.it L'ultimo atto d'amore diFrancesco: donarecheai. A rivelarlo è il monsignor Benoni Ambarus, per tutti "Don Ben", ausiliare di Roma che.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: «Il Papa ha donato 200mila euro ai detenuti prima di morire: era tutto quello che aveva sul suo conto personal; Papa Francesco morto, le news del 22 aprile su funerali e conclave; Salma di Papa Francesco nella basilica di San Pietro per l'omaggio dei fedeli: attesi in 200 mila, la diretta; Ambarus: “Da Francesco 200mila euro ai detenuti dopo i silenzi della politica”; Investe e uccide il marito per errore dopo la messa: condannata a 10 mesi.

Ne parlano su altre fonti: Papa Francesco ha donato un milione di euro per l'emergenza casa; Il Papa ha donato e inviato quattro ambulanze in Ucraina.