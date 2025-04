Il Papa è tornato a San Pietro

Papa è a San Pietro. Il feretro è stato portato fuori dalla cappella di Casa Santa Marta dai sediari pontifici e la processione si è avviata verso la basilica vaticana al suono del rintocco a morto della campana di San Pietro. Vicino al feretro i penitenzieri e le Guardie Svizzere.A portare la bara di Francesco barellieri e sediari. La processione è accompagnata dal suono delle campane a morto. "Con grande commozione accompagniamo le spoglie mortali del nostro Papa Francesco nella Basilica vaticana", "ringraziamo il Signore per gli innumerevoli doni che, tramite il suo servo, il Papa Francesco ha elargito al popolo cristiano", ha detto il cardinale Farrell, Camerlengo.Tanta emozione tra i fedeli. All'approssimarsi della bara all'ingresso nella basilica vaticana, in piazza San Pietro dalla folla di fedeli che occupa oltre la metà del colonnato berniniano si è levato un applauso. Liberoquotidiano.it - Il Papa è tornato a San Pietro Leggi su Liberoquotidiano.it Il corpo delè a San. Il feretro è stato portato fuori dalla cappella di Casa Santa Marta dai sediari pontifici e la processione si è avviata verso la basilica vaticana al suono del rintocco a morto della campana di San. Vicino al feretro i penitenzieri e le Guardie Svizzere.A portare la bara di Francesco barellieri e sediari. La processione è accompagnata dal suono delle campane a morto. "Con grande commozione accompagniamo le spoglie mortali del nostroFrancesco nella Basilica vaticana", "ringraziamo il Signore per gli innumerevoli doni che, tramite il suo servo, ilFrancesco ha elargito al popolo cristiano", ha detto il cardinale Farrell, Camerlengo.Tanta emozione tra i fedeli. All'approssimarsi della bara all'ingresso nella basilica vaticana, in piazza Sandalla folla di fedeli che occupa oltre la metà del colonnato berniniano si è levato un applauso.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia: La salma di Papa Francesco è a San Pietro per l'omaggio dei fedeli - L'ambasciatore di Israele presso la Santa Sede ''intenzione di partecipare'' ai funerali di Papa; Il Papa è tornato a San Pietro | .it; L’addio a Papa Francesco. Il testamento: «La mia sofferenza offerta al Signore per la pace e la fratellanza dei popoli; È morto Papa Francesco. Da mercoledì la salma a San Pietro, funerali forse sabato; Il lungo addio a papa Francesco: il mondo è in lutto.