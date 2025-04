Liberoquotidiano.it - "Il Papa è morto prima". Riecco i complottisti

Qual è il colmo per un sito che si diverte a smascherare i “”? Essere il capofila deisubito dopo la morte del. Curioso destino, quello di Dagospia, che ieri ha sparato un “dagoreport” - una sorta di dispaccio riservato- con «l’ultimo segreto di Bergoglio». Ovvero: quando èdavvero Francesco? Tutto si basa sull’analisi della foto diffusa dalla Santa Sede della salma del Santo Padre. «Si nota una macchia scura sul volto del Pontefice. Sangue rappreso? Un livido? Difficile che sia dovuta a un trauma: ci sarebbero segni evidenti sulla cute. Più probabile, secondo fonti mediche autorevoli interpellate da Dagospia, che la macchia scura possa essere una raccolta di sangue ipostatica, come accade nelle persone morte già da alcune ore».Tanto basta per anticipare il giorno della morte deldalla Pasquetta alla Pasqua.