Il Milan fa 3 gol al Inter e va in finale di Coppa Italia sfuma il sogno tripleteI voti Lautaro esausto 5 Jovic prestigiatore 8

Milan batte 3-0 l'Inter con doppietta di Jovic e gol di Reijnders: è il terzo derby vinto dai rossoneri, il quinto senza sconfitte

Le notizie più recenti da fonti esterne: Coppa Italia, Inter-Milan 0-3: rossoneri in finale. Doppietta di Jovic, tris di Reijnders; 86' | Gol di Reijnders (Inter-Milan 0-3); Inter-Milan 0-3, risultato e highlights della partita di Coppa Italia: doppietta di Jovic e gol di Reijnders; Inter-Milan di Coppa Italia risultato 0-3: doppietta di Jovic e gol di Reijnders, rossoneri in finale; Il Milan batte l'Inter 3-0 e vola in finale. In gol Jovic (doppietta) e Reijnders LE FOTO.

Da msn.com: Il Milan ne fa 3 all’Inter e va in finale di Coppa Italia. Per i nerazzurri addio al sogno Triplete - Festa rossonera a San Siro con doppietta di Jovic e gol di Reijnders: la sfida stracittadina è di nuovo della squadra di Conceição ...

Scrive msn.com: Il Milan fa tre gol all'Inter, Inzaghi ancora sconfitto: il commento di Palmeri - Il Milan approda in finale di Coppa Italia: Inter battuta 0-3 grazie alla doppietta di Jovic e al gol di Reijnders. I rossoneri se la vedranno con Empoli o Bologna, con gli emiliani che hanno vinto in ...

Si legge su ansa.it: Il Milan batte l'Inter 3-0 e vola in finale. In gol Jovic (doppietta) e Reijnders LE FOTO - Milano si divide per la quinta volta stagionale. La semifinale di ritorno di Coppa Italia sarà infatti la quinta sfida tra Inter e Milan nella stagione 2024/25, un record assoluto. E soprattutto sarà ...