Il Milan anniente l’Inter 3 0 e va in finale di Coppa Italia Jovic decisivo Taremi anonimo le pagelle

Milan è la prima finalista di Coppa Italia. Nella semifinale di ritorno, i rossoneri di Sergio Coincecao rifilano un pesante 3-0 all’Inter, dopo l’1-1 dell’andata, e conquistano la seconda finale stagionale dopo quella di SuperCoppa vinta sempre contro i nerazzurri. Mvp Luka Jovic, autore di una doppietta tra il primo e il secondo tempo (36? e 49?). Cala il tris Tijjani Reijnders all’85’ per la gioia dei tifosi del Diavolo. Inter che nella prima frazione non ha sfruttato le tante occasioni create, ma che è scesa nettamente di intensità dopo il raddoppio del Milan. I rossoneri attendono in finale la vincente di Bologna-Empoli con i rossoblù che hanno dominato l’andata al Castellani per 3-0.during the Coppa Italia second leg semi-final football match between Inter Milan and AC Milan, in Milan on April 23, 2025 Le pagelleMartinez (voto 6): può poco sui tre gol del Milan. Leggi su Sportface.it Ilè la prima finalista di. Nella semidi ritorno, i rossoneri di Sergio Coincecao rifilano un pesante 3-0 al, dopo l’1-1 dell’andata, e conquistano la secondastagionale dopo quella di Supervinta sempre contro i nerazzurri. Mvp Luka, autore di una doppietta tra il primo e il secondo tempo (36? e 49?). Cala il tris Tijjani Reijnders all’85’ per la gioia dei tifosi del Diavolo. Inter che nella prima frazione non ha sfruttato le tante occasioni create, ma che è scesa nettamente di intensità dopo il raddoppio del. I rossoneri attendono inla vincente di Bologna-Empoli con i rossoblù che hanno dominato l’andata al Castellani per 3-0.during thesecond leg semi-final football match between Interand AC, inon April 23, 2025 LeMartinez (voto 6): può poco sui tre gol del

