Iodonna.it - Il leggendario chitarrista stava provando prima di esibirsi in Texas, ma è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. A luglio dovrebbe venire in Italia

Carlos Santana, ile vincitore di numerosi Grammy, èindi un concerto a San Antonio,. L'artista 77enne, che sta attualmente affrontando il suo Oneness Tour 2025, ha subito un malore che ha costretto gli organizzatori a rinviare l'esibizione prevista per martedì 22 aprile. La notizia ha subito fatto il giro del mondo, ma i fan possono stare tranquilli: la causa sembra essere stata un episodio di disidratazione. Carlos Santana: rinviato il concerto per un maloreSecondo una dichiarazione del manager di Santana, Michael Vrionis, l'incidente si è verificato mentre ilsi trovava al Majestic Theatre di San Antonio, preparandosi per lo spettacolo.