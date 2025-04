Il Gubbio vince con merito contro il Milan Futuro 3 2

Gubbio, 23 aprile 2025 – E playoff saranno. Il Gubbio vince con merito contro un Milan Futuro che ha dimostrato tutta la sua inesperienza e, contestualmente, anche la qualità. Al primo squillo si sblocca il match. È l’8° quando Fall scivola sull’attacco di Tentardini e lascia il pallone vagante sul quale si avventa Tommasini, il n° 9 anticipa prima Camporese e poi Nava, infilando in rete il suo nono sigillo stagionale che vale il gol dell’1-0. Il Gubbio si adagia un po’ sugli allori e il Milan Futuro cresce con il passare dei minuti: al 21° Fall cerca Ianesi che, in area, cade sul contrasto con Stramaccioni. Silvestri indica subito il dischetto, dagli 11 metri va Camarda che con il destro spiazza Venturi e rimette tutto in parità. Non passa molto prima del ritorno in vantaggio dei rossoblù, appena nove minuti. Sport.quotidiano.net - Il Gubbio vince con merito contro il Milan Futuro: 3-2 Leggi su Sport.quotidiano.net , 23 aprile 2025 – E playoff saranno. Ilconunche ha dimostrato tutta la sua inesperienza e, contestualmente, anche la qualità. Al primo squillo si sblocca il match. È l’8° quando Fall scivola sull’attacco di Tentardini e lascia il pallone vagante sul quale si avventa Tommasini, il n° 9 anticipa prima Camporese e poi Nava, infilando in rete il suo nono sigillo stagionale che vale il gol dell’1-0. Ilsi adagia un po’ sugli allori e ilcresce con il passare dei minuti: al 21° Fall cerca Ianesi che, in area, cade sul contrasto con Stramaccioni. Silvestri indica subito il dischetto, dagli 11 metri va Camarda che con il destro spiazza Venturi e rimette tutto in parità. Non passa molto prima del ritorno in vantaggio dei rossoblù, appena nove minuti.

Potrebbe interessarti anche:

Federica Brignone vince la Coppa del Mondo di gigante se…Le combinazioni e l’ipotesi pari merito

Federica Brignone è seconda nella classifica di specialità di gigante ad una gara dal termine della stagione: all’appello, infatti, mancano solo le Finali della Coppa del Mondo di Sun Valley, negli ...

Federica Brignone è seconda nella classifica di specialità di gigante ad una gara dal termine della stagione: all’appello, infatti, mancano solo le Finali della Coppa del Mondo di Sun Valley, negli ... Basket, Oleggio rimonta e vince con merito a Siena

Con tanto carattere e tantissima fame. L’Oleggio Magic Basket si regala e regala ai tifosi una splendida vittoria a casa di Costone Siena: finale 84-88 nella terza giornata di ritorno di play-in ...

Con tanto carattere e tantissima fame. L’Oleggio Magic Basket si regala e regala ai tifosi una splendida vittoria a casa di Costone Siena: finale 84-88 nella terza giornata di ritorno di play-in ... Basket, Oleggio rimonta e vince con merito a Siena

Con tanto carattere e tantissima fame. L’Oleggio Magic Basket si regala e regala ai tifosi una splendida vittoria a casa di Costone Siena: finale 84-88 nella terza giornata di ritorno di play-in ...

Ne parlano su altre fonti: Il Gubbio vince con merito contro il Milan Futuro: 3-2; Passo indietro del Perugia: l'Arezzo vince il derby con pieno merito (2-0); Il Milan Futuro sorprende un Gubbio in crisi (1-0); La doppietta di Kanoute e il ritorno al gol di Montevago trascinano il Perugia in zona playoff: Pineto ko 3-0 al Curi; Gubbio vince per la seconda volta il “Palio della Vittoria di Anghiari”.

Le notizie più recenti da fonti esterne: Il Gubbio vince con merito contro il Milan Futuro: 3-2; Vis, assalto al Gubbio: «Torniamo a vincere». Stasera al Benelli sfida agli eugubini dopo due ko; Rugby Gubbio: il Siena vince in casa contro i lupi 29-22; Rugby Gubbio: i lupi perdono 32-15 contro Firenze; Gubbio-Ascoli 0-0, alla fine vince la noia.