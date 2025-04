Il gladiatore di York e il leone nello scheletro la prova delle lotte uomo animali

York nel Regno Unito, 2mila chilometri dal Colosseo. Fra i resti dei corpi di giovani uomini uno in particolare colpisce l'attenzione di un gruppo di scienziati: è lo scheletro di un uomo di età compresa tra i 26 e i 35 anni, sepolto in una tomba con altri . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Driffield Terrace, cimitero romano dinel Regno Unito, 2mila chilometri dal Colosseo. Fra i resti dei corpi di giovani uomini uno in particolare colpisce l'attenzione di un gruppo di scienziati: è lodi undi età compresa tra i 26 e i 35 anni, sepolto in una tomba con altri .

